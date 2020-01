Narkotik kartellərə qarşı müharibənin başladığı 2006-cı ildən 2019-cu ilə qədər Meksikada 60 mindən çox insan itkin düşmüşdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Meksika Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər müavini Alexandro Ensinas bildirib.

Hakimiyyət orqanlarının hesabatında göstərilən rəqəm 1964-cü ildən 2019-cu ilə qədər Meksikada itkin düşənlərin ümumi sayının demək olar ki, 97,5 faizini təşkil edir

Bundan əlavə, təxminən 8 min nəfərin itkin düşmə tarixi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.