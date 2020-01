Könül Kərimova da ombasını böyütdürüb? - FOTOLAR

Əməkdar artist Könül Kərimovanın da bədən şəkilləndirmə əməliyyatı etdirdiyi iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi artıq piylərdən xilas olub, ombasını böyütdürüb. Kərimova plastik əməliyyatını hər kəsdən gizlədib.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri də bir çox fotosunda müğənniyə bununla bağlı sual ünvanlayıb. Amma ifaçı həmin sualların qarşısını almaq üçün şəkillərinin bəzilərində şərh bölümünü bağlayıb.

Qeyd edək ki, K.Kərimova son günlər şəkillərini çox fotoşop etməsi ilə gündəmə gəlib. Bu günlərdə isə ifaçı taxdığı pariklə müzakirələrə səbəb olub. (axşam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.