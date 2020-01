İstanbulun Sabiha Gökçen hava limanında “Boeing 737- 800” tipli sərnişin təyyarəsi uçuş zolağından çıxıb.

Metbuat.az-ın “milliyet”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, Şarca- (BƏƏ-də şəhər) İstanbul reysini həyata keçirən təyyarənin göyərtəsindəki sərnişinlər təxliyə edilib, xəsarət alan olmayıb.

Hazırda hadisə yerinə mütəxəssislər cəlb edilib.

“Türk Hava Yolları”nın (TYH) müdiri Bilal Ekşi öz tvitter mikrobloqunda qeyd edib ki, hava limanından bütün uçuşlar saat 15:00-a qədər ləğv edilib

