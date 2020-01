Rusiyada ölümlə nəticələnən yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə Moskva ətrafında, Ramensk rayonunun Nesterovo kəndində yerləşən məişət otağında qeydə alınıb.

Yanğın nəticəsində 8 nəfər miqrant ölüb. İlkin ehtimala görə, ölənlər Tacikistan vətəndaşlarıdır.

Yanğın məhdudlaşdırılıb, hadisənin baş verməsinə qısa qapanmanın səbəb olduğu ehtimal edilir.

