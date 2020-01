"Sehirli, möcüzəvi, əsalətli, zadəgan qadınam. Madonna, primodonnayam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xatun Əliyeva "5/5" verilişində qonaq olarkən deyib. O, aparıcının "Sağ olsaydı (Mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyeva - red.) deyə bilərdin" sualına "Qələt edərdim" cavabını verib.

Xatun daha sonra verilişdə qonaq olan həmkarı Adil Karacanın "Subaysan" sözünə münasibət bildirib:

"Boşanmış kişi olsa, ərə gedərəm. Normal sualdır, əsl kişi bunu soruşa bilər. Neçə ilin subayıyam".

