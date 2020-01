İran 13 ssenarilik “intiqam planı” hazırlayıb

Rəsmi Tehran Vaşinqtonla bağlı 13 ssenarilik “intiqam planı” hazırlayıb.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə İranın Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani bildirib.

“Hazırlanan ssenarilərin ən kiçikləri də Amerika üçün kabusa çevriləcək”, - deyə Şamxani vurğulayıb.

Qeyd edək ki, İran parlamenti yanvarın 7-də Pentaqon və ABŞ ordusunu terror təşkilatları ilə bərabərləşdirən qanun layihəsini yekdilliklə qəbul edib. Sənədlə, həmçinin Milli İnkişaf Fondundan İran ordusunun elit hissəsinə - “Qüds” xüsusi təyinatlılarına 200 milyon avro ayrılması təsdiqlənib.

