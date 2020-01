Bakıda qəza tıxaca səbəb olub.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Qara Qarayev prospekti ilə Özbəkistan küçəsinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Hazırda qeyd edilən ərazidə (metronun "Qara Qarayev" stansiyası istiqamətində) sıxlıq müşahidə olunur.

