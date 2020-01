2019-cu ilin dekabr ayında avrozonada illik inflyasiya noyabr ayı ilə müqayisədə 0,3 faiz bəndi artaraq 1,3%-ə yüksəlib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bununla da qiymət artımından 8 aylıq maksimum yenilənib.

İnflyasiyanın sürətlənməsinə əss səbəb kimi enerji qiymətlərinin yüksəlməsi göstərilir.

