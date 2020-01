Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Nüşrəvan Səfərov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Report"un əldə etdityi məlumata görə, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Əmrə əsasən, N.Səfərov son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

