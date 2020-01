"Uber" uçan taksilərdən istifadə edəcək

Dünyanın və ABŞ-ın ən böyük onlayn taksi şifarişi xidməti - “Uber” və Cənubi Koreyanın məşhur avtomobil istehsalçısı “Hyundai” uçan taksi proqramını birlikdə inkişaf etdirəcək.

Metbuat.az bu barədə “Financial Times”ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, 4 nəfərlik prototipin bu il sınaq uçuşlarına başlanılması, 3 il ərzində isə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Dünyanın 5-ci ən böyük avtomobil istehsalçısı olan “Hyundai” 2025-ci ilə qədər ucan taksi proqramına 1,5 milyard ABŞ dolları investisiya qoymaq istəyir.

Prototipi təqdim olunan uçan taksinin bir dəfəyə 96 km məsafə qət edəcəyi, 286 km/saat sürətə sahib olacağı bildirilir.

