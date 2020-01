Böyük Britaniyada 195 kişini zorlayan İndoneziya vətəndaşı Reynhard Sinaq mühakimə olunub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Mançester şəhərində gecə klublarının qarşısında öz qurbanlarını pusan manyak adətən sərxoş kişiləri evinə dəvət edərək, onların içkisinə narkotik vasitələr qatıb, daha sonra isə döyərək, zorlayıb.

200-ə yaxın qurbanı olan manyak ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. (modern.az)

