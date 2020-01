DİN Baş DYP İdarəsinin rəis müavini, YPX Alayının komandiri, polis polkovniki Əhmədov Balakişi Əhməd oğlu vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az-ın xəbər verir ki, unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Daxili İşlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, B.Əhmədov təqaüdə göndərilib. Onun yerinə hələki təyinat yoxdur.

Xəbəri DİN Baş DYP İdarəsindən Unikal.org-a təsdiqləyiblər.

