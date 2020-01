“Avstraliyada baş verən meşə yanğını planetimiz üçün böyük təhlükədir” - ETSN-dən AÇIQLAMA

“Avstraliyada baş verən genişmiqyaslı meşə yanğınları nəticəsində milyonlarla canlının həyatını itirməsi ekosistemin kəskin şəkildə pozulmasına gətirib çıxarıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “report”a açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) şöbə müdiri Rasim Səttarzadə deyib.

Onun sözlərinə görə yüz milyonlarla fauna və floranın məhvinə gətirib çıxaran bu yanğın, təkcə bir ərazi üçün deyil, planet üçün böyük təhlükədir:

“Ümid edirik ki, tez bir zamanda yanğının qarşısı alınacaq”.

Nazirlik rəsmisi xatırladıb ki, son illər dünyada baş verən meşə yanğınları insan tələfatı, minlərlə hektar meşə sahəsinin, yaşıllığın məhvi ilə nəticələnir:

“Qlobal iqlim dəyişmələri və antropogen fəaliyyətin güclənməsi nəticəsində meşələr, flora və fauna bir anda məhv olur”.

Xatırladaq ki, ölkədə yanğınlar başlayandan bəri 7 milyon hektara yaxın ərazi yanıb, azı 24 nəfər və yüz milyonlarla heyvan ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.