Azərbaycanın Xarici İşlər nazirliyi Avstraliyada baş verən meşə yanğınlarında həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in “Tvitter” səhifəsində məlumat yerləşdirilib.



“Avstraliya xalqına, cəsur yanğınsöndürənlərə və ölkə tarixinin ən dəhşətli yanğınlarına qarşı mübarizə aparan könüllülərə güclü dəstəyimizi və həmrəyliyimizi ifadə edirik”, deyə məlumatda vurğulanıb.



