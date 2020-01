Azərbaycanda hərbi xidmətdən yəni qayıdan gənc faciəvi şəkildə öldü

Sabirabadda 21 yaşlı gənc dəm qazından boğularaq ölüb. Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saatlarında Sabirabad rayonunun Suqovuşan kəndində baş verib. Suqovşan kənd sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Cabbarov Camal Yaqub oğlu vanna otağında çimərkən dəm qazından boğulub.Qeyd edilir ki, adıçəkilən gənc ötən gün hərbi xidmətini başa vuraraq evinə dönüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

