Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli Xəzər TV-nin direktoru vəzifəsindən azad edilib.

Şamxal Həsənli bu gün kollektivlə sağollaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, BakuPost-un əldə etdiyi məlumata görə, Şamxal Həsənlinin yerinə Xalq artisti, tanınmış şoumen Mürad Dadaşov təyin edilib.

