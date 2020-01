ABŞ prezidenti Donald Tramp İranın raket hücumunun nəticəsinə görə bəyanatla çıxış edəcəyinə söz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Ağ Ev rəhbəri özünün “Twitter”-dəki səhifəsində yazıb.

"Hər şey qaydasındadır! İraqdakı iki hərbi bazaya İrandan raketlər buraxılıb. Zərərçəkənlər varmı, ziyanın miqdarı - indi onun qiymətləndirilməsi gedir. Amma hamı hər şey yaxşıdır. Mən sabah səhər bəyanatla çıxış edəcəyəm", - deyə Ağ Ev rəhbəri “Twitter”də yazıb.

