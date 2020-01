İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Sistemi yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Arabiya” telekanalı bildirib.

Bildirilir ki, buna səbəb ABŞ-ın İraqdakı bazasının raket zərbələrinə məruz qalmasıdır.

Qeyd edək ki, İran İraqın qərbində və şimalında ABŞ bazalarına raketlərlə zərbələr endirib.

