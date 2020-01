Amerikalı repçi Leksiya Alicay yeni ilin ilk günü vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 21 yaşlı qızın ölüm səbəbi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə albomu işıq üzü görən Leksiya, Brayson Tiller və Drake kimi məşhur repçilərin koverlərini oxuduqdan sonra tanınmağa başlamışdı.

