Masazır qəsəbəsində zədələnən qaz xətti təmir edilir

Dünən axşam saatlarında Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi ərazisində, “Əlincə” otelinin yanında qazıntı işləri aparılan zaman Mənzil Tikinti Kooperativlərindən (MTK) birinin əməkdaşı diametri 200 mm olan yeraltı polietilen qaz xəttini zədələyib.

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bununla da 3 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb. Təmir işlərindən sonra qaz açılışı bərpa olunarkən təkrar qaz sızması aşkarlanıb.

Qaz xəttinin təhlükəsiz formada istismara qaytarılması üçün yenidən müvafiq işlərin icrasına başlanılıb. Bununla əlaqədar yanvarın 8-də səhər saatlarından “Azəriqaz” İB-nin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.

Kəmərin yararsız hala düşməsinə səbəbkar olan MTK nümayəndələri də əraziyə dəvət edilib. Qaz təchizatının yaxın saatlarda bərpa olunacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.