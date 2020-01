Bu gün "Bulvar otel"də AFFA-nın növbədənkənar Konfransı işə başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iclasın gündəliyində 2 məsələ yer alıb. Toplantı iştirakçıları AFFA-nın Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərə baxacaq, eləcə də digər məsələləri müzakirə edəcəklər.

Qeyd edək ki, növbədənkənar Konfransın çağırılması barədə qərar AFFA İcraiyyə Komitəsinin 2019-cu il dekabrın 13-də keçirilmiş iclasında qəbul olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.