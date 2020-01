İspaniyada 5 yaşlı qızın davranışı izləyənləri dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, qızcığaz 5-ci mərtəbənin pəncərəsindən çölə çıxaraq, tikilinin dar çıxıntısının üzərində qaçmağa başlayıb. Ardınca o yenidən geri qayıdaraq, evə daxil olub. Nəzarətsiz qalan uşaq xoşbəxtlikdən bədbəxt hadisə ilə üzləşməyib.

Videogörüntülər sosial şəbəkədə minlərlə istifadəçi tərəfindən izlənilib.

