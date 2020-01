Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində noyabr ayında itkin düşən və sonradan yandırılmış haqda cəsədi tapılan 10 yaşlı Nərmin Quliyeva bu gün dəfn edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, BAKU.WS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, Nərmin Quliyeva Dondar Quşçu kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Dəfn mərasiminə uşağın ailə üzvüləri, kənd sakinləri qatılıb.

Bildirək ki, N.Quliyevanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.

