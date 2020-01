Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ukrayna təyyarəsinin İranda qəzaya uğraması ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı mətn XİN-in "Twitter" səhifəsində dərc olunub.

"Bu xəbəri eşitmək çox kədərli idi... Ölənlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - mətndə deyilir.

