Tehran yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin raketlə vurulması iddiasına İrandan rəsmi cavab gəlib.

Metbuat.az xarici mediasına istinadən xəbər verir ki, iranlı nazir Kasım Biniyaz iddiaları yalanlayıb. O, İranın rəsmi xəbər agentliyi "İRNA"da yer alan açıqlamasında bildirib ki, Ukraynaya aid təyyarə motorda baş verən yanğın nəticəsində qəzaya uğrayıb.

Qeyd edək ki, qəza nəticəsində təyyarədə olan 180 nəfərin hamısı ölüb. Bunlardan 147-nin İran vətəndaşı olduğu bildirilir.

