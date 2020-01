"Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan leksiya oxumağa" - Video

Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müşavirədə Maliyyə naziri Samir Şərifov hesabat verib. Bu zaman dövlət başçısı nazirdən xarici borcun azaldılması üçün nə qədər vəsaitin nəzərdə tutulduğunu soruşub. Samir Şərifov isə suala konkret cavab verməyib. Bu zaman Prezident nazirə irad tutaraq "Mən sadə sual verirəm, sən isə başlayırsan leksiya oxumağa" deyərək, ondan cavabı konkretləşdirməsini istəyib. / "Qafqazinfo"

