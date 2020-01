Prezident xanımına yeni vəzifə verdi

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski həyat yoldaşına vəzifə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Yelena Zelenskayanı “Bədii arsenal” Milli Mədəniyyət Mərkəzi və Muzey Kompleksinin inkişafı məsələləri üzrə şuranın tərkibinə təyin edib.

Məlumata görə, daha əvvəl şuranın həmsədri sabiq prezident Petro Poroşenkonun xanımı Marina Poroşenko, müşaviri administrasiyanın keçmiş rəhbəri Boris Lojkin olub. Zelenskinin daha bir sərəncamı ilə bundan sonra həmsədr vəzifəsini Mədəniyyət, gənclər və idman naziri Vladimir Boroyanski, katib vəzifəsini “Bəddi arsenal”ın baş direktoru Alesya Ostrovskaya-Lyutaya yerinə yetirəcək.



Yelena Zelenskaya isə şuranın 14 üzvündən biri olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.