Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində qeydə alınıb.



Belə ki, qəsəbədə yerləşən “Rəşad” yanacaqdoldurma məntəqəsinə yanacaq gətirən yük avtomobili Buzovna qəsəbə sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Ağayev Mayil Ağəli oğlunun üzərindən keçib. Nəticədə A. Mayilin bədəni hissələrə ayrılıb.



Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

