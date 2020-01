55 yaşlı Hollivud ulduzu Kianu Rivz sevgilisi olmasına baxmayaraq hər zaman olduğu kimi tənha vaxt keçirməyi sevir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Matrix” filminin 4-cü bölümünün çəkilişləri ilə əlaqədar Amerikanın Alamida şəhərində olan aktyor pərəstişkarının hədəfinə tuş gəlib.

Avtomobillə yoldan keçən qız, Rivzi restoranların birinin qarşısında oturub dondurma yəyərkən görüntüləyib.

Videonu Tvitter hesabında paylaşan qız daha sonra onunla şəkil də çəkdirib.

