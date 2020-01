Şakira bu səbəbdən Pikeyə ərə getmir

Dünya şöhrətli müğənni Şakira futbolçu Jerar Pike ilə artıq 10 ildir ki, münasibətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu yaxınlarda “60 minutes” verilişində qonaq olan ifaçı Pike ilə münasibətlərini qanuniləşdirmək istəmədiyini bildirib:

“Evlilikdən çox qorxuram. Mən istəmirəm ki, Pike mənə həyat yoldaşı kimi baxsın. İstəyirəm ki, mənə baxanda həmişə sevdiyi xanımı görsün. Onu formada saxlamaq və hər şeyin onun davranışından asılı olduğunu başa düşməsini istəyirəm".

Qeyd edək ki, bir müddət əvvək cütlüyün ayrılması ilə bağlı şayiələr yayılmışdı. Onların iki övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.