Müğənni Aysel Məmmədova geyimi ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qara, uzun yarıqlı libasla obyektiv qarşısına keçib.

Onun qarnına qədər uzanan yarığına izləyiciləri müxtəlif şərhlər yazıblar. Onlar yarığın çox uzun olduğunu qınayıblar.

Aysel fotoya "Yavaş hərəkət edən şəlalə kimi... Okeanı olmayan xəritə kimi" qısa şərhini yazıb. (axşam.az)

