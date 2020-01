Fəhlə qadını zorlayıb, meyiti 16-cı mərtəbədən atdı: Bakıda DƏHŞƏT - VİDEO

Bakıda baş vermiş səs-küylü qətllərlə bağlı araşdırma yazılarını təqdim edirik. Bu dəfəki araşdırma Bakının mərkəzində, Nəsimi rayonu, Bül-bül prospekti 40 ünvanında qadının öldürülməsi faktı ilə bağlıdır.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, 1980-ci il təvəllüdlü İnarə Əli adlı qadın yaşadığı binada zorlanaraq, binanın 16-cı mərtəbəsindən aşağı atılıb.Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları araşdırmaya başlayıb.Müəyyən olub ki, qadını binada tikintidə işləyən fəhlə əvvəlcə qadını liftdə zorlamaq istəyib.Orada qadına güc tətbiq edərək əllərini bağlayıb və yuxarı aparıb. Qadını zorladıqdan sonra onun pullarını, qızıllarını, mobil telefonlarını götürüb.

Daha sonra qadının başına çəkiclə vuraraq öldürüb.Cəsədi 16-cı mərtəbədki mənzilin pəncərəsindən küçəyə atıb. Hadisəni binada işləyən Mehdi Nəcəfov törədib.

Hadisə ilə bağlı görüntüləri və ətraflı vidoenu təqdim edirik:

