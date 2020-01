Fransanın “PSA Group” korporasiyası Almaniyadakı törəmə şirkəti “Opel” 4 100 işçisini ixtisar edəcək.

Metbuat.az bu barədə “Bloomberg” agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu addım satışların azalması ilə əlaqədar, eləcə də texnoloji yeniləməyə daha çox vəsait ayırmaq üçün qənaət proqramı çərçivəsində atılacaq. 2025-ci ilə qədər 2 100 işçi, 2025-2029-cu illərdə isə daha 2 min işçi vəzifəsindən azad ediləcək.

