İranda həbslər başladı - Ukrayna təyyarəsinin vurulmasına görə...

İran hakimiyyəti Ukrayna təyyarəsinin vurulması ilə bağlı həbslərə başlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə TASS İran məhkəmə hakimiyyətinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İran Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahı mәxsus tәyyarәnin sәhvәn vurulduğu ilə bəyanat yayıblar. Bәyanatda qeyd olunub ki, İranın İraqda ABŞ hәrbi bazasına hücumu vaxtı vә sonrakı saatlarda ABŞ hәrbi tәyyarәlәrinin uçuşları artıb. İranın İmam Xomeyni hava limanından havaya qalxan tәyyarәnin qәfil dönüş etmәsi İran İslam İnqilabı Keşikçilәr Korpusunun hәssas mәkanlarına hücum kimi qiymәtlәndirilib. İran Silahlı Qüvvәlәri Baş Qәrargahı baş verәn hadisә ilә әlaqәdar insan xәtasına görә üzr istәyib.

