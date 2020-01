Çin Dövlət Xarici Mübadilə Administrasiyası (SAFE) banklararası valyuta bazarında əcnəbi bank və qeyri-bank sərmayəçilərin ilkin brokerlər vasitəsilə fəaliyyətinə icazə verib.

Metbuat.az “İnterfax”a istinadən xəbər verir ki, bu qərar fevralın 1-dən qüvvəyə minir.

Məqsəd yerli istiqrazlara sərmayə qoyan əcnəbi təsisatların valyuta əməliyyatları üçün yeni kanallar açmaqdır.

