"İran çox dəhşətli bir səhv edib" - Boris Conson

“Şadam ki, İran Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsinin vurulması ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərinə götürüb və bunu dəhşətli səhv adlandırıb”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Böyük Britaniyanın Baş Naziri Boris Conson “BBC Breakfast” proqramına müsahibəsində deyib.

"Aydındır ki, İran çox dəhşətli bir səhv edib. Lakin ən əsası odur ki, biz bölgədə gərginliyin azaldığını görürük”, - deyə B. Conson qeyd edib.

İranın valehedici ölkə olduğunu bildirən B. Conson vurğulayıb ki, İran xalqı hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin əsirinə çevrilib.

