Ciyərinə su yığılan Rafael Dadaşov tanınmaz halda - FOTO

Xalq artisti Rafael Dadaşovdan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, ciyərinə su yığılan xalq artisti xeyli çəki verib. Onun bir neçə ay içərisində saçının və saqqalının tam ağarması da diqqətdən yayınmayıb. Onun yeni görüntüsünü sosial şəbəkə fenomeni "viner" Elçin paylaşıb.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Rafael Dadaşov dekabrın 2-də axşam saatlarında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına ürəyin işemik xəstəliyi infarktdan sonrakı kardioskleroz və ağciyərlərin xroniki abstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilib.

Fotonu təqdim edirik:

