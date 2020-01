Təhsil naziri Ceyhun Bayramov psixoloqların əmək haqlarının artırılması haqda əmr imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmrə əsasən, diaqnostik imtahanda iştirak etmiş psixoloqların 7 yanvar 2020-ci ildən etibarən əmək haqları artırılıb və yeni tariflə hesablanır.

Xatırladaq ki, 2019-cu il 24-28 dekabr tarixlərində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan psixoloqların bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.