İran hökuməti Tehran yaxınlığında qəzaya düşən Ukrayna təyyarəsinin “qara qutu”larını Fransaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ria Novosti” İran məhkəmə hakimiyyətinin nümayəndəsi Qulamhüseyn Esmailə istinadən məlumat yayıb.

““Qara qutu”lar deşifrə edilməsi üçün Fransaya göndərildi”, - deyə o, bildirib.

Əlavə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.