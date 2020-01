Energetika Nazirliyi işçi axtarır

Energetika Nazirliyi 4 inzibati vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə və 3 inzibati vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə qəbul üçün ümumi müsahibə elan edib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, vakant vəzifələr üzrə sənəd qəbulu yanvarın 13-dən başlayıb. Müsabiqə üzrə müsahibəyə çıxarılan vəzifələrə sənəd qəbulu fevralın 11-dək, ümumi müsahibəyə çıxarılan vəzifələrə sənəd qəbulu isə fevralın 3-dək davam edəcək.



Təqdim olunan vakant vəzifələr üzrə vəzifə təlimatları və müsahibə proqramları Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında yerləşdirilib. Vakant vəzifələrlə daha ətraflı aşağıdakı linklərə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz:



http://eservices.dim.gov.az/dqq/Elan/MsbElanlar



http://eservices.dim.gov.az/dqq/Elan/UmMshMshElanl...

