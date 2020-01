Bakıda 14 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişinin canlı yayınına telefon bağlantısı ilə qoşulan Yadigar Salahov bacısı Aysel Salahovanın itkin düşdüyünü deyib:

“Biz Bilgəhdə yaşayırıq. Bacım Aysel ayın 12-si 13-nə keçən gecə evdən xəlvət çıxıb. 14 yaşı var. Evdən heç kimin xəbəri yoxdur. İcazəsiz çıxıb. Taksi gəlib qapıya. Evdən 3manat pul götürüb. Evdə söz-söhbət olmayıb”.

