Ankara Vaşinqtonun təzyiqinə boyun əymədi və S-400-dən imtina etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Pentaqon nümayəndəsi Ellen Lord deyib.

“Yenə də mövqeyimiz eynidir. F-35 və S-400-lərin uyğunsuz olduğunu bildiririk. Təəssüf ki, Türkiyə S-400-lə bağlı hər hansı addım atmadı. Bu səbəbdən biz Türkiyədəki fəaliyyətimizi (F-35-in bəzi hissələrinin istehsalını Türkiyədən ABŞ-a daşımaq) davam etdiririk”, - deyə Lord bildirib.

