ABŞ hökuməti Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalarını bir qədər də genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlər Pxenyan və Pekində fəaliyyət göstərən 2 şirkətə qarşı tətbiq edilib.

