Tanınmış aparıcı Azər Zahid üçüncü həyat yoldaşı ilə səmimi foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkli instaqram hesabında paylaşan aparıcı rəy bölməsini bağlayıb.

Xatırladaq ki, Azər ilk dəfə aparıcı həmkarı Vüsalə Əlizadə ilə evli olub. Onların bir qız övladı var. O, daha sonra Nəcibə adlı xanımla ailəli olub.

(publika.az)

