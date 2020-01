Sədrdən ABŞ-a qarşı çağırış

İraq şiələrinin liderlərindən biri, "Mehdi ordusu"nun rəhbəri Müqtəda əs-Sədr ABŞ-ın ölkədəki varlığına və qanun pozuntularına etiraz olaraq 1 milyon insanın iştirakı ilə yürüş çağırışı edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çağırış mətni sosial şəbəkədə yayılıb.

“Allahın əsgərləri, millətin əsgərləri, Amerika varlığına və qeyri-qanuni fəaliyyətinə etiraz olaraq 1 milyonluq yürüşə qatılın. İraqın torpağı, hava məkanı, suverenliyi işğalçılar tərəfindən qəsb edildi”, - deyə mətndə bildirilib.

Etiraz yürüşünün tarixi ilə bağlı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.