"Moskva" univermağının sahibi Elmira Mədətova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az BakuPost-a istinadən xəbər verir ki, xanım iş adamı 74 yaşında vəfat edib.

Elmira Mədətovanın Bakıda bir neçə iri ticarət obyekti var. Bu obyektlərin arasında "Nəsimi bazarı"nın da adı çəkilir.

