Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İspaniyanın yeni Xarici İşlər nazirini təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində məlumat yerləşdirilib.



“İspaniyanın Xarici İşlər naziri Arança Qonzalez Layanı təbrik edir və ona yeni vəzifəsində uğurlar arzulayırıq. İspaniya və Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələri daha da möhkəmləndirmək üçün onunla əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik”, - deyə qeyd olunub.

