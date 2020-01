Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Qəbələ" komandası bu gün ilk yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qəbələ"nin rəqibi Macarıstan MTK-sı olub.

Qarşılaşma MTK-nın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Rəqib hər 3 qolu ikinci hissədə vurub.

