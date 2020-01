EIA neftin bahalaşacağını proqnozlaşdırır

ABŞ-ın Enerji İnformasiya Administrasiyasının (EIA) proqnozuna görə, 2020-ci ildə “Brent” markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 65 dollar, 2021-ci ildə isə 68 dollar təşkil edəcək.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bu, 2019-cu illə (64 dollar/barel) müqayisədə yüksəkdir.

EIA WTI markalı neftin isə bu il və növbəti il “Brent” markalı neftdən, təxminən, 5,50 dollar/barel aşağı olacağını proqnozlaşdırır. Proqnoza görə, 2020-ci ildə bu markalı neftin orta qiyməti 2019-cu illə müqayisədə 2 dollar artaraq 59 dollar/barel, 2021-ci ildə isə 62 dollar/barel olacaq.

