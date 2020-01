Azyaşlı qızı zorlayıb, sonra da öldürən kişi kənd camaatı tərəfindən cəzalandırılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, dəhşətli olay Meksikada yaşanıb. Alfredo Roblero adlı orta yaşlı kişi 6 yaşlı qızı qaçırıb, zorlayıb, sonra da qətlə yetirib.

Kənd camaatı Alfredronu ağaca bağlayıb, döyüb, üstünə palçıq atıb, sonra da üzərinə benzin töküb, yandırıblar.

Hadisə yerinə polis gələnə qədər Alfredro ölüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



